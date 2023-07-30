إصابة قوية لطارق حامد ضد الصفاقسي ونقله للمستشفى (كأس العرب)
الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:55
🟥الحكم يطرد لاعب الصفاقسي حسين الساعدي#الاتحاد_الصفاقسي#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/VHCbV1tqk0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
نرشح لكم
هدف الأهلي الثاني أمام الداخلية - محمد مجدي أفشة (كأس مصر) هدف الأهلي الأول أمام الداخلية - بيرسي تاو (كأس مصر) وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز وكيل زوران مدرب الاتحاد السابق يكشف نصيحة قدمها لمروان عطية قبل الانتقال للأهلي وكيله: نيبوشا اتظلم ووضع حجر الأساس لفريق الزمالك المتوج بالكونفدرالية لماذا فشلت مفاوضات الأهلي مع بيدرو مارتينيز قبل الاتفاق مع كولر؟.. وكيله يرد كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد فيتوريا مع منتخب مصر؟.. وكيله يرد وكيل فيتوريا مدرب المنتخب يكشف حقيقة عرض أهلي جدة السعودي