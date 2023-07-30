إصابة قوية لطارق حامد ضد الصفاقسي ونقله للمستشفى (كأس العرب)

الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:55

7/30/2023 10:55:32 PM إصابة قوية لطارق حامد ضد الصفاقسي ونقله للمستشفى (كأس العرب)
طارق حامد الاتحاد الصفاقسي البطولة العربية
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