هدف الأهلي الثاني أمام الداخلية - محمد مجدي أفشة (كأس مصر)

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:16

7/30/2023 9:16:08 PM هدف الأهلي الثاني أمام الداخلية - محمد مجدي أفشة (كأس مصر)
الأهلي الداخلية محمد مجدي أفشة
نرشح لكم
هدف الأهلي الأول أمام الداخلية - بيرسي تاو (كأس مصر) وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز وكيل زوران مدرب الاتحاد السابق يكشف نصيحة قدمها لمروان عطية قبل الانتقال للأهلي وكيله: نيبوشا اتظلم ووضع حجر الأساس لفريق الزمالك المتوج بالكونفدرالية لماذا فشلت مفاوضات الأهلي مع بيدرو مارتينيز قبل الاتفاق مع كولر؟.. وكيله يرد كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد فيتوريا مع منتخب مصر؟.. وكيله يرد وكيل فيتوريا مدرب المنتخب يكشف حقيقة عرض أهلي جدة السعودي القائم يمنع هدفا لـ الأهلي ضد المصري (الدوري المصري)
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو 6 دقيقة | الدوري المصري
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي 29 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد 45 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق 55 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز" ساعة | الدوري المصري
توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا ساعة | كأس العرب
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات