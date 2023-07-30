هدف الأهلي الأول أمام الداخلية - بيرسي تاو (كأس مصر)
الأحد، 30 يوليه 2023 - 20:11
يا تاو يا ذكي يا تاو يا لعيب— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 30, 2023
هدف رائع من بيرسي تاو بعد تمريرة سحرية من أفشة pic.twitter.com/HNYSdJdx1H
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