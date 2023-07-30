وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز

الأحد، 30 يوليه 2023 - 19:15

7/30/2023 7:15:43 PM

وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز