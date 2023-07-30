وكيله: نيبوشا اتظلم ووضع حجر الأساس لفريق الزمالك المتوج بالكونفدرالية

وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز

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لماذا فشلت مفاوضات الأهلي مع بيدرو مارتينيز قبل الاتفاق مع كولر؟.. وكيله يرد

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