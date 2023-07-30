أهداف فوز برشلونة على ريال مدريد 3-0 (مباراة ودية)
الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:21
في "كلاسيكو ودي" مثير..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2023
برشلونة يفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-0.. شاهد الأهداف كاملة#ريال_مدريد_برشلونة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/X3G2sUUpN1
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