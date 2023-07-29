حارس الشباب يمنع صاروخية رونالدو ببراعة (البطولة العربية)
السبت، 29 يوليه 2023 - 00:56
رونالدو يسدد.. وكيم يتألق🧤— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
#النصر_الشباب#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QhWKcRd68U
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