هدف رونالدو غير المحتسب ضد الشباب (البطولة العربية)
السبت، 29 يوليه 2023 - 00:55
رونالدو.. هدف أبيض— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
#النصر_الشباب#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/JMP2aT7eWk
نرشح لكم
حارس الشباب يمنع صاروخية رونالدو ببراعة (البطولة العربية) هدف الزمالك الرابع أمام المنستيري - سيد عبد الله (البطولة العربية) هدف الزمالك الثالث أمام المنستيري - سيد عبد الله (البطولة العربية) هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد المنستيري - زيزو (البطولة العربية) فرصة زيزو الضائعة في مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري (البطولة العربية) هدف بنزيمة الصاروخي في شباك الترجي بنزيمة يصنع لأول مرة مع اتحاد جدة هدف الترجي في شباك اتحاد جدة (البطولة العربية)