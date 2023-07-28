هدف الزمالك الرابع أمام المنستيري - سيد عبد الله (البطولة العربية)
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 19:39
بنفس طريقة الهدف الثالث— FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023
نيمار يسجل الثنائية له والرابع للفارس الأبيض. ⚪🏹✨pic.twitter.com/XX3TtmiCEj
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