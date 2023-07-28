هدف الزمالك الثالث أمام المنستيري - سيد عبد الله (البطولة العربية)
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 19:28
لم يحتج الكثير من الوقت ⏱— FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023
سيد عبد الله يسجل الثالث للزمالك بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديلpic.twitter.com/IvtvqjY7Le
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