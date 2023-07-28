هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد المنستيري - زيزو (البطولة العربية)
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 18:50
زيزو يضيف الهدف الثاني للزمالك🔥⚽#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uEwF0ZZaAH— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
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