هدف الزمالك الأول أمام الاتحاد المنستيري - سيف الجزيري (البطولة العربية)
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 18:49
صاروخ من سيف الجزيري يفتتح به أهداف الزمالك في البطولة العربية 🚀#كأس_الملك_سلمان_للأنديةpic.twitter.com/4AAepia6ZI— FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023
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