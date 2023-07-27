هدف بنزيمة الصاروخي في شباك الترجي
الخميس، 27 يوليه 2023 - 23:25
بنزيما ينطلق مع الاتحاد بقذيفة رائعة⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
#الترجي_التونسي_الاتحاد.#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FZt4py9WFw
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