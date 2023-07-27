هدف الترجي في شباك اتحاد جدة (البطولة العربية)
الخميس، 27 يوليه 2023 - 23:16
أسامة بوقرة يضع الترجي في المقدمة 🚀⚽#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/T6dhcyOLzV— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
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