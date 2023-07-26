القائم يمنع هدفا لـ الأهلي ضد المصري (الدوري المصري)
الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 22:18
بعد خروج خاطىء من جاد 🔥⚽ القائم يتعاطف مع المصري ويمنع الهدف الأول للنادي الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/4txT28Dzbv— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2023
نرشح لكم
تشتيت من على الخط من فخري لفرصة المصري (الدوري المصري) الشريعي: انتقال حواش وحمدي للأهلي؟ لو كان أمير توفيق شاطر، فأنا أشطر منه رئيس إنبي: أزمة زياد بوغطاس؟ حلمي طولان السبب وتواصلت مع اللاعب مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري) أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة بيراميدز والأهلي بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري) نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي