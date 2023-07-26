تشتيت من على الخط من فخري لفرصة المصري (الدوري المصري)
الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 22:16
من على خط المرمى 🔥🤯 محمد فخري ينقذ مرمى الأهلي من الهدف الأول للنادي المصري #ONTime_Sports#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/UTIqXfuiDL— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2023
نرشح لكم
القائم يمنع هدفا لـ الأهلي ضد المصري (الدوري المصري) الشريعي: انتقال حواش وحمدي للأهلي؟ لو كان أمير توفيق شاطر، فأنا أشطر منه رئيس إنبي: أزمة زياد بوغطاس؟ حلمي طولان السبب وتواصلت مع اللاعب مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري) أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة بيراميدز والأهلي بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري) نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي