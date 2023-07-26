ملخص فوز توتنام على ليون سيتي 5-1 (ودي)
الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 17:45
نهاية المباراة بفوز كبير لتوتنهام 5-1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 26, 2023
شاهد ملخص الأهداف#ليون_سيتي_توتنهام #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/CQusRvxI2B
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