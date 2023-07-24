صناعة ثانية من محمد صلاح لـ داروين نونيز أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية)
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 16:34
Lovely skill from Darwin before a composed finish 🫶 pic.twitter.com/cEm0omjMNw— Liverpool FC (@LFC) July 24, 2023
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