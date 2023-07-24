صناعة ثانية من محمد صلاح لـ داروين نونيز أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية)

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 16:34

7/24/2023 4:34:07 PM صناعة ثانية من محمد صلاح لـ داروين نونيز أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية)
محمد صلاح ليفربول
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هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية) صناعة محمد صلاح لـ داروين نونيز أمام جرويتر فيورث (مباراة ودية) ملخص فوز باريس سان جيرمان على لو هافر 2-0 (ودي) أهداف فوز بنفيكا على النصر السعودي 4-1 (ودي) ملخص فوز ميلان على لومينيزي 7-0 (ودي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليون 1-0 (ودي) ملخص فوز سيلتا فيجو على النصر 5-0 (ودي) ملخص فوز وست هام على توتنام 3-2 (ودي)
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