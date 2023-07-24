رئيس إنبي: أزمة زياد بوغطاس؟ حلمي طولان السبب وتواصلت مع اللاعب

الشريعي: انتقال حواش وحمدي للأهلي؟ لو كان أمير توفيق شاطر، فأنا أشطر منه

مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري)

أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة بيراميدز والأهلي

بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري)

نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي