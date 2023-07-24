مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:46
نرشح لكم
كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري) أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري) نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي حديث بين باتشيكو وكولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي أهداف فوز بيراميدز على الأهلي 3-0 (الدوري المصري) حوار في الجول - رئيس إنبي: أحذر الأندية مما فعله أحمد عيد.. ويجب معاقبته