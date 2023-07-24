كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري)
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:44
عناق بين أحمد الشناوي ورامي ربيعة بين شوطي اللقاء🤗— FilGoal (@FilGoal) July 23, 2023
وكولر يعترض على حكم المباراة بسبب هدف بيراميدز#الأهلي #الدوري_المصري pic.twitter.com/Vhb3SGyGnJ
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