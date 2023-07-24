أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة بيراميدز والأهلي

الشريعي: انتقال حواش وحمدي للأهلي؟ لو كان أمير توفيق شاطر، فأنا أشطر منه

رئيس إنبي: أزمة زياد بوغطاس؟ حلمي طولان السبب وتواصلت مع اللاعب

مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري)

بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري)

نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي