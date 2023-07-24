بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري)
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:40
لاعبو بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي أثناء عملية الإحماء 🔊— FilGoal (@FilGoal) July 23, 2023
تصوير: عبد الرحمن جمال pic.twitter.com/esvl4pE60v
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