حديث بين باتشيكو وكولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

حديث بين كولر و باتشيكو عقب المباراة ⚽🤗



وفرحة لاعبي والجهاز الفني لـ #بيراميدز بالفوز على #الأهلي#في_الدوري



تصوير: عبد الرحمن جمال pic.twitter.com/nLcXvZWd5i