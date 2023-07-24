حديث بين باتشيكو وكولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:37
حديث بين كولر و باتشيكو عقب المباراة ⚽🤗— FilGoal (@FilGoal) July 23, 2023
وفرحة لاعبي والجهاز الفني لـ #بيراميدز بالفوز على #الأهلي#في_الدوري
تصوير: عبد الرحمن جمال pic.twitter.com/nLcXvZWd5i
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