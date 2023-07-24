الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:06
حسين الشحات ذهب لمصافحة محمد الشيبي بعد المشادة التي نشبت بينهما عقب مباراة #بيراميدز و #الأهلي#في_الدوري pic.twitter.com/aNA7Wx6HYJ— FilGoal (@FilGoal) July 23, 2023
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