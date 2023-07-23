أهداف فوز بيراميدز على الأهلي 3-0 (الدوري المصري)

مصالحة حسين الشحات لمحمد الشيبي بسبب المشادة التي دارت بينهما

كولر يعترض على هدف بيراميدز الأول (الدوري المصري)

أفشة يداعب "أطفال أهل مصر" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

بدلاء بيراميدز يغنون مع هتافات جماهير الأهلي (الدوري المصري)

نقل محمد حمدي إلى المستشفى بعد إصابته ضد الأهلي