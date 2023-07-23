حوار في الجول - "لم يحضر المعسكرات مع الفريق" رئيس إنبي ينتقد حلمي طولان

الأحد، 23 يوليه 2023 - 14:56

7/23/2023 2:56:20 PM

حوار في الجول - "لم يحضر المعسكرات مع الفريق" رئيس إنبي ينتقد حلمي طولان