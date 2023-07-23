حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

الأحد، 23 يوليه 2023 - 14:49

7/23/2023 2:49:24 PM حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك
رئيس إنبي أيمن الشريعي مصطفى شلبي إنبي الأهلي الزمالك
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