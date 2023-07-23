حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

الأحد، 23 يوليه 2023 - 14:49

7/23/2023 2:49:24 PM

حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك