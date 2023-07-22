هدف سيراميكا الثاني ضد المصري - صلاح محسن (نهائي كأس الرابطة)
السبت، 22 يوليه 2023 - 20:57
جووووول⚽🔥.. صلاح محسن يستغل خطأ مدافع المصري ويضيف الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا💥💥#Visit_Egypt #Visit_alamein pic.twitter.com/8NQc9UUWqo— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2023
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