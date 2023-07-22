هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي ضد كروز أزول (كأس الدوريات)
السبت، 22 يوليه 2023 - 11:06
El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023
Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63
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