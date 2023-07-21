حوار في الجول - رئيس إنبي: أحذر الأندية مما فعله أحمد عيد.. ويجب معاقبته

حوار في الجول - رئيس إنبي: لن أبيع حمدي ولو بـ 50 مليون لفريق مصري

احتفال كهربا وإمام عاشور مع جمهور الأهلي

تحية إمام عاشور إلى جمهور الأهلي

كاميرا في الجول - جمهور الأهلي يلتقط صور مع إمام عاشور