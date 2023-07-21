حوار في الجول - رئيس إنبي: لن أبيع حمدي ولو بـ 50 مليون لفريق مصري

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 23:05

7/21/2023 11:05:30 PM حوار في الجول - رئيس إنبي: لن أبيع حمدي ولو بـ 50 مليون لفريق مصري
محمد حمدي الزمالك إنبي بيراميدز الدوري المصري أيمن الشريعي رئيس إنبي
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