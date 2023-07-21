أهداف فوز بنفيكا على النصر السعودي 4-1 (ودي)
الجمعة، 21 يوليه 2023 - 00:38
النصر يخسر ودية بنفيكا (4-1)— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/eyBwKtjj59
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