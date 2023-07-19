هدف الأهلي الأول في حرس الحدود - كهربا (الدوري المصري)
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:14
الفوولت العالي يكهرب المباراة 🦅⚡ محمود كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/hJZAmhCyNl— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 19, 2023
نرشح لكم
احتفال كهربا وإمام عاشور مع جمهور الأهلي تحية إمام عاشور إلى جمهور الأهلي هدفا تعادل الأهلي وحرس الحدود (الدوري المصري) كاميرا في الجول - جمهور الأهلي يلتقط صور مع إمام عاشور كاميرا في الجول - الخطيب وإمام عاشور في المقصورة أثناء مواجهة الأهلي والحدود كاميرا في الجول - لاعبو الأهلي يؤازرون مروان عطية بعد وفاة والده كاميرا في الجول - أيمن أشرف يودع جماهير الأهلي لآخر مرة قبل مواجهة الحدود "لا تستطيع رؤية الشبح" إعلان الأهلي لتقديم إمام عاشور