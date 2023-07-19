كاميرا في الجول - أيمن أشرف يودع جماهير الأهلي لآخر مرة قبل مواجهة الحدود

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 21:31

7/19/2023 9:31:52 PM كاميرا في الجول - أيمن أشرف يودع جماهير الأهلي لآخر مرة قبل مواجهة الحدود
أيمن أشرف الأهلي
نرشح لكم
"لا تستطيع رؤية الشبح" إعلان الأهلي لتقديم إمام عاشور رافاييل أياجوا لاعب أسوان يدعي تعرضه للضرب من مسؤولي الفريق أهداف تعادل الزمالك مع فاركو 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على المقاولون العرب 1/4 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث في المقاولون - طاهر محمد (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في المقاولون - محمد شريف (الدوري المصري) هدف المقاولون في الأهلي - جوزيف أوشايا (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في المقاولون - أليو ديانج (الدوري المصري)
أخر الأخبار
بعد 8 سنوات مع يوفنتوس.. كوادرادو ينضم إلى إنتر 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: اتفاق مبدئي بين ليفربول والاتفاق لضم هندرسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الحدود.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تشكيل حرس الحدود - أودو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وكريم عماد في حراسة المرمى 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كولر يدفع بالقوة الضاربة أمام حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري 2 ساعة | الدوري المصري
بعد أيام من عودته.. باريس سان جيرمان يعير سيمونز إلى لايبزج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر ودي - ليفربول (3) (2) كارلسروه.. جووول قااااتل جوتاااا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون