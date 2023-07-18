ملخص فوز وست هام على توتنام 3-2 (ودي)
الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 23:36
نرشح لكم
نظرية جوارديولا عن أنف أبو الهول هدفا ليفربول في ساوثامبتون عن طريق جوتا وفيرمينو هدف مانشستر يونايتد الرابع ضد تشيلسي (ماركوس راشفورد) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - مارسيال (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - كاسيميرو (الدوري الإنجليزي) هدف جوليو إنسيسو الرائع مع برايتون ضد مانشستر سيتي مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي كلب أحدث المنضمين لـ أرسنال.. تعرف على القصة
أخر الأخبار
الرياضية: تمت.. الهلال يضم مالكوم 36 دقيقة | ميركاتو