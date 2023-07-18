ملخص فوز أياكس على شاختار 3-0 (ودي)
الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 23:35
نرشح لكم
ملخص فوز سيلتا فيجو على النصر 5-0 (ودي) ملخص فوز وست هام على توتنام 3-2 (ودي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على رواتاش إيجرن 27-0 (ودي) تصدي ترافورد لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة - (يورو تحت 21) هدف إنجلترا في مرمى إسبانيا - كول بالمر (نهائي يورو تحت 21) هدف فوز البرتغال على أيسلندا - كريستيانو رونالدو كوميك بوك - أسرار تحكى لأول مرة عن لقاء دييجو مارادونا بأسطورته بيليه هدف إيطاليا الثاني في مرمى هولندا - دافيد فراتيسي (دوري الأمم الأوروبية)
أخر الأخبار
الرياضية: تمت.. الهلال يضم مالكوم 36 دقيقة | ميركاتو