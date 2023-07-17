أهداف تعادل الزمالك مع فاركو 2-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على المقاولون العرب 1/4 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثالث في المقاولون - طاهر محمد (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني في المقاولون - محمد شريف (الدوري المصري)

هدف المقاولون في الأهلي - جوزيف أوشايا (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في المقاولون - أليو ديانج (الدوري المصري)