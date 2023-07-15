بينها هاتريك.. أهداف فوز الإسماعيلي على الاتحاد 4-1 (الدوري المصري)

السبت، 15 يوليه 2023 - 23:51

7/15/2023 11:51:12 PM بينها هاتريك.. أهداف فوز الإسماعيلي على الاتحاد 4-1 (الدوري المصري)
الإسماعيلي الاتحاد الدوري المصري في الدوري
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