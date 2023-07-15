بينها هاتريك.. أهداف فوز الإسماعيلي على الاتحاد 4-1 (الدوري المصري)
السبت، 15 يوليه 2023 - 23:51
سوبر هاتريك تاريخي لـ ياو أنور⚽🔥.. أهداف فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف 💥💥 pic.twitter.com/5QaAAAQBmJ— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 15, 2023
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