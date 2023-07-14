صاروخ.. هدف أسوان الثاني ضد الداخلية - محمد مرسي (الدوري المصري)
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 23:27
بتصويييييييبة صاروخية 🔥💥 البديل السوبر محمد المرسي يتعادل لأسوان أمام الداخلية #ONTime_Sports pic.twitter.com/4UuBJOLPxC— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023
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