أهداف فوز الأهلي على الزمالك 4-1 (الدوري المصري)

رأسية إبراهيما نداي في العارضة بقمة الأهلي والزمالك

تسديدة زيزو في القائم خلال قمة الأهلي والزمالك

هدف الزمالك الأول أمام الأهلي - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

فرصة بتسديدة قوية من زيزو في قمة الأهلي والزمالك