تسديدة زيزو في القائم خلال قمة الأهلي والزمالك
الخميس، 13 يوليه 2023 - 22:25
🏹🔥 القائم الأيمن للشناوي ينقذ الأهلي من تسديدة أحمد سيد زيزو القوية #ONTime_Sports pic.twitter.com/G70t0dkWwg— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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