هدف الزمالك الأول أمام الأهلي - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)
الخميس، 13 يوليه 2023 - 22:08
"ياعيني عليك يا لعيب" 🏹🔥 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/wnBR4O2VJW— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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