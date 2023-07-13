هدف الأهلي الثالث ضد الزمالك - علي معلول (الدوري المصري)
الخميس، 13 يوليه 2023 - 21:41
جووووول🔥⚽ معلووول ظبطها وربطها 💥⚽.. الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك عن طريق علي معلول🔥🔥 pic.twitter.com/Skfc5YfNBp— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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