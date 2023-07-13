حاتم سكر يحرم كهربا من هدف محقق من على خط المرمى
الخميس، 13 يوليه 2023 - 21:01
حاتم سكر يتألق وينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق لـ كهربا 🔥🔥 pic.twitter.com/Sz94b5FQDz— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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