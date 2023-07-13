القائم يحرم أفشة من هدف محقق للأهلي ضد الزمالك

هدف ثان صاروخي من حسين الشحات مع الأهلي ضد الزمالك

حاتم سكر يحرم كهربا من هدف محقق من على خط المرمى

الشناوي يحرم سيد عبد الله من هدف محقق للزمالك أمام الأهلي

هدف حسين الشحات الأول مع الأهلي ضد الزمالك

تاريخ وكورافيا - مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة

أهداف فوز سموحة على إنبي 2-1 (الدوري المصري)

هدف سموحة الأول ضد إنبي - صديق أوجولا (الدوري المصري)

تمريرة بالصدر.. هدف إنبي الأول ضد سموحة - أحمد أمين (الدوري المصري)