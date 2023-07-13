القائم يحرم أفشة من هدف محقق للأهلي ضد الزمالك

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:50

7/13/2023 8:50:16 PM القائم يحرم أفشة من هدف محقق للأهلي ضد الزمالك
الأهلي الزمالك أفشة الدوري المصري
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