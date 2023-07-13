هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري)
الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:40
جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
نرشح لكم
صاروخي.. هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري) حاتم سكر يحرم كهربا من هدف محقق من على خط المرمى الشناوي يحرم سيد عبد الله من هدف محقق للزمالك أمام الأهلي القائم يحرم أفشة من هدف محقق للأهلي ضد الزمالك تاريخ وكورافيا - مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة هدف سموحة الأول ضد إنبي - صديق أوجولا (الدوري المصري) تمريرة بالصدر.. هدف إنبي الأول ضد سموحة - أحمد أمين (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية 0/1 - ياو أنور (الدوري المصري)