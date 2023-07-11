أهداف فوز سموحة على إنبي 2-1 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:01

7/11/2023 11:01:46 PM أهداف فوز سموحة على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
سموحة إنبي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
هدف سموحة الأول ضد إنبي - صديق أوجولا (الدوري المصري) تمريرة بالصدر.. هدف إنبي الأول ضد سموحة - أحمد أمين (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على أسوان 0/1 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2-1 (الدوري المصري) هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في بيراميدز - صلاح محسن هدف بيراميدز الصاروخي في سيراميكا - كريم حافظ هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية 0/1 - ياو أنور (الدوري المصري) الكشف عن الهوية البصرية للدوري المصري بالموسم الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه ساعة | الكرة المصرية
"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - كاف يهدي الكونغو الديموقراطية 3 نقاط بسبب عدم أهلية دياو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا