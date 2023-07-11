هدف سموحة الأول ضد إنبي - صديق أوجولا (الدوري المصري)
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 21:06
صاروخ أرض جو 🔥💥 صديق إيجولا يسجل الهدف الأول لسموحة في مرمى إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/UftejYZTpp— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2023
نرشح لكم
تمريرة بالصدر.. هدف إنبي الأول ضد سموحة - أحمد أمين (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على أسوان 0/1 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2-1 (الدوري المصري) هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في بيراميدز - صلاح محسن هدف بيراميدز الصاروخي في سيراميكا - كريم حافظ هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية 0/1 - ياو أنور (الدوري المصري) الكشف عن الهوية البصرية للدوري المصري بالموسم الجديد طرد عبد الله بكري لاعب فاركو أمام المصري (الدوري المصري)