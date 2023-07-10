أهداف فوز المصري على فاركو 3-0 (الدوري المصري)

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 01:17

7/10/2023 1:17:56 AM أهداف فوز المصري على فاركو 3-0 (الدوري المصري)
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